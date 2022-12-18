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В Рыбном на видео сняли возгорание на линии электропередачи
В Рыбном в воскресенье, 18 декабря, произошло возгорание на линии электропередачи. Видео момента опубликовали очевидцы в группе «Типичное Рыбное».

В Рыбном в воскресенье, 18 декабря, произошло возгорание на линии электропередачи. Видео момента опубликовали очевидцы в группе «Типичное Рыбное».

По словам автора, инцидент произошел на улице Сосновый бульвар.

«Вот что на Сосновом бульваре творится, и никто ничего не делает. Приехала местная горсеть, сказали, это не их столбы, часа через два приехали „Россети“, сфотографировали и уехали», — сообщается в посте.

При этом в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что вызовов не поступало.