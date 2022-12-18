В Рязанской области резко похолодает до -7 градусов

В ближайшие 1-2 часа на территории Рязанской области ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных температур. К вечеру ожидается −7…−2 градуса, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в воскресенье, 18 декабря.

В ближайшие 1-2 часа на территории Рязанской области ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных температур. К вечеру ожидается −7…−2 градуса, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в воскресенье, 18 декабря.

На дорогах ожидается сильная гололедица. Пешеходов просят быть предельно внимательными при переходе дорог, водителям рекомендуют снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Рязани водители предупреждают о глубоких лужах на дорогах, которые образовались в воскресенье, 18 декабря, из-за таяния снега после резкого потепления. Фото горожане публикуют в соцсетях.