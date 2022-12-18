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В Рязанской области разработают проект «социального такси» для перевозки колясочников
В Рязанской области в разработке находится проект создания «социального такси» для перевозки колясочников. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова на своей странице «ВКонтакте».

В Рязанской области в разработке находится проект создания «социального такси» для перевозки колясочников. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, в течение года рабочая группа из представителей минтруда и соцзащиты населения и родителей детей-инвалидов обсуждала вопрос организации на территории региона «социального такси» для перевозки колясочников.

«В настоящее время вопрос находит свое разрешение. На недавно проведенном заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Рязанской области министр труда и социальной защиты населения области Наталья Валентиновна Суворова сообщила, что определен алгоритм совместных действий по предоставлению услуги „социального такси“», — написала Евдокимова.