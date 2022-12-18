В Рязанской области 19 декабря ночью похолодает до -13 градусов
В Рязанской области в понедельник, 19 декабря, температура воздуха ночью составит −13…−8, днем −8…−3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 19 декабря, температура воздуха ночью составит −13…−8, днем −8…−3 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег.
Днем преимущественно без осадков. Гололедица.
Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.