В Рязанской области 19 декабря ночью похолодает до -13 градусов

В Рязанской области в понедельник, 19 декабря, температура воздуха ночью составит −13…−8, днем −8…−3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.