В Рязани специалисты вышли очистить ливневки от снега

В Рязани с 4 утра воскресенья, 18 декабря, бригады дирекции благоустройства вышли очищать ливневые решетки от снега. Об это сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

В Рязани с 4 утра воскресенья, 18 декабря, бригады дирекции благоустройства вышли очищать ливневые решетки от снега. Об этом сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

Работы ведутся на улицах: Рязанская, Первомайский проспект (в районе госпиталя), мост Ленина, Пожалостина, Халтурина, Голенчинское шоссе (в районе Конюшенного двора), Славянский проспект, Спортивная, 1-я Железнодорожная.

Спецмашина откачивает воду на улице Татарской у Горбатого моста. Работы продолжаются и на улице Новоселов, 42.

Напомним, 18 декабря, из-за таяния снега после резкого потепления на дорогах образовались глубокие лужи. Об этом сообщают водители в соцсетях.