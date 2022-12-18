В Рязани специалисты вышли очистить ливневки от снега
В Рязани с 4 утра воскресенья, 18 декабря, бригады дирекции благоустройства вышли очищать ливневые решетки от снега. Об это сообщает пресс-служба рязанской мэрии.
В Рязани с 4 утра воскресенья, 18 декабря, бригады дирекции благоустройства вышли очищать ливневые решетки от снега. Об этом сообщает пресс-служба рязанской мэрии.
Работы ведутся на улицах: Рязанская, Первомайский проспект (в районе госпиталя), мост Ленина, Пожалостина, Халтурина, Голенчинское шоссе (в районе Конюшенного двора), Славянский проспект, Спортивная, 1-я Железнодорожная.
Спецмашина откачивает воду на улице Татарской у Горбатого моста. Работы продолжаются и на улице Новоселов, 42.
Напомним, 18 декабря, из-за таяния снега после резкого потепления на дорогах образовались глубокие лужи. Об этом сообщают водители в соцсетях.