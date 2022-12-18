В Белгородской области из-за прилета снаряда погиб человек

В результате обстрела Белгородской области есть погибший. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате обстрела Белгородской области есть погибший. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в Белгородском районе есть один погибший и один пострадавший. Есть повреждения на птицефабрике.

Также губернатор рассказал о четверых пострадавших средней степени тяжести.

«С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил глава региона.

Он добавил, что в микрорайоне «Луч» в четырех многоквартирных домах выбило стекла. Пострадал также частный сектор — по предварительным данным, повреждения есть в 14 жилых домах и 9 автомобилях.

Работают все оперативные службы, продолжается подомовой обход территории.

По уточненным данным, всего ранено восемь человек, семь из них сейчас в больнице (один в реанимации), еще один от госпитализации отказался. Мужчина, погибший в результате обстрела ВСУ, приехал из Тамбова. Он работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области сообщил, что над городом сработала система ПВО. Видео последствий обстрелов горожане опубликовали в соцсетях.