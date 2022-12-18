Шойгу проинспектировал войска в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Он проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Он проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.

Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск, проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО, укрепления и оборонительные рубежи. На передовой министр пообщался с военными и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.

На пункте управления группировкой командующие зачитали доклады об обстановке и действиях российской армии на операционных направлениях.

В Минобороны добавили, что Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, работу медицинских и тыловых подразделений.