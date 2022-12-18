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Рязанские водители предупредили о глубоких лужах на дорогах
В Рязани водители предупреждают о глубоких лужах на дорогах, которые образовались в воскресенье, 18 декабря, из-за таяния снега после резкого потепления. Фото горожане публикуют в соцсетях.

В Рязани водители предупреждают о глубоких лужах на дорогах, которые образовались в воскресенье, 18 декабря, из-за таяния снега после резкого потепления. Фото горожане публикуют в соцсетях.

«Восточная окружная, лужа 20-25 см», — предупредил один из водителей.

«Друзья, будьте аккуратны! В районе кожвена и нового суда два бескрайних океана», — написал другой рязанец.

О «море» предупреждают также на улице Новоселов, в сторону Советской Армии.

«4-й квартал улицы Новоселов. Ливневки в нашем городе не работают. Все плавает», — возмутился горожанин.