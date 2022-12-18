Рязанцев предупредили о метели и сильном ветре
В Рязанской области в воскресенье, 18 декабря, днем ожидается снег, местами сильный, переходящий в мокрый. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 18 декабря, днем ожидается снег, местами сильный, переходящий в мокрый. Метеопредупреждение опубликовано на
В отдельных районах ледяной дождь, местами метель, ухудшение видимости до 500 метров и менее, гололед, налипание мокрого снега.
На дорогах снежные заносы, гололедица, усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Жителей просят быть осторожными.