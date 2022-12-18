Рязанца Виктора Губернаторова включили в Зал славы российского хоккея

Представителя Рязани, судью международной категории Виктора Губернаторова включили в Зал славы отечественного хоккея. Торжественная церемония состоялась в Музее хоккея в Москве, сообщается в группе ХК «Рязань-ВДВ».

Представителя Рязани, судью международной категории Виктора Губернаторова включили в Зал славы отечественного хоккея. Торжественная церемония состоялась в Музее хоккея в Москве, сообщается в группе ХК «Рязань-ВДВ» .

Виктор Губернаторов стал четвертым судьей, введенным в зал славы, который теперь насчитывает 163 имени выдающихся игроков, тренеров и функционеров советского и российского хоккея. Каждому члену вручается именной перстень, а его портрет украшает стены зала в Музее отечественного хоккея.

«Спасибо за то, что ввели меня в Зал славы. Это большая честь для меня! И большая честь для судей, которые работали, работают и будут работать на славу советского и российского хоккея. Большое спасибо!» — сказал Виктор Губернаторов.

На торжественной церемонии в Москве присутствовали генеральный менеджер «Рязань-ВДВ» Иван Печников и президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов. Они поздравили Виктора Губернаторова.