Путин выступит на коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны Р. Ф. Об этом сообщается в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны Р. Ф. Об этом сообщается в воскресенье в программе « Москва. Кремль. Путин » на телеканале «Россия-1».

Также в графике президента на предстоящей неделе запланирован визит в Минск, церемония вручения госнаград и заседание Госсовета по теме молодежной политики.

Ранее президент говорил, что на предстоящем заседании коллегии Минобороны будут обсуждаться в том числе вопросы гособоронзаказа и постановки перспективных задач перед оборонной промышленностью.