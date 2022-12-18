Путин выступит на коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны Р. Ф. Об этом сообщается в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны
Также в графике президента на предстоящей неделе запланирован визит в Минск, церемония вручения госнаград и заседание Госсовета по теме молодежной политики.
Ранее президент говорил, что на предстоящем заседании коллегии Минобороны будут обсуждаться в том числе вопросы гособоронзаказа и постановки перспективных задач перед оборонной промышленностью.