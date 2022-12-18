Под Воронежем во время пожара в доме погибли два ребенка

В Воронежской области двое детей погибли при пожаре в доме многодетной семьи. Еще четверых детей госпитализировали, сообщает РЕН ТВ.

В Воронежской области двое детей погибли при пожаре в доме многодетной семьи. Еще четверых детей госпитализировали, сообщает РЕН ТВ .

Пожар произошел в Бобровском районе. Известно, что в доме жила семья из двух взрослых и четверых детей.

У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения, один ребенок также получил ожоги.

Причину возгорания устанавливают. Предварительно пожар мог случиться из-за неисправности печного оборудования.