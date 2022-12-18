New York Times: США пытались помешать Киеву ликвидировать главу генштаба ВС РФ

Газета New York Times сообщает, что американские чиновники пытались помешать Украине спланировать и осуществить атаку на главу генштаба Вооруженных сил Р. Ф. Валерия Герасимова.

Газета New York Times сообщает, что американские чиновники пытались помешать Украине спланировать и осуществить атаку на главу генштаба Вооруженных сил Р. Ф. Валерия Герасимова.

«Американские чиновники узнали, что генерал Герасимов планирует отправиться на линию фронта, но утаили информацию от украинцев, беспокоясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией. Украинцы все равно узнали о поездке», — сообщает издание.

Отмечается, что в результате внутренних дискуссий Вашингтон попросил Украину отменить покушение, но Киев заявил, что подготовку начали. При этом источник в сообщении не указан. В какой период происходили описанные события, также не уточняется.