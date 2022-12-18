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Мэрия Рязани напомнила управляющим организациям об уборке территорий
Хозяйствующим субъектам и управляющим организациям напомнили о необходимости своевременной уборки прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Хозяйствующим субъектам и управляющим организациям напомнили о необходимости своевременной уборки прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за нестабильных погодных условий и обильных осадков хозяйствующим субъектам и руководителям управляющих организаций указали на необходимость усилить работу по содержанию прилегающих территорий. Ежедневно следить за состоянием кровель, не допускать образование наледи и снежных шапок на крышах домов. Во избежание травматизма среди горожан принимать оперативные профилактические меры: посыпать тротуары противогололедной смесью.

При возникновении претензий к уборке дворовых территорий рязанцам нужно обращаться в собственные управляющие организации и по телефону диспетчерской службы управления ЖКХ администрации города: (4912) 44-79-15, а также в будние дни в районные отделения МКУ «УДТ»: Железнодорожный район — 76-47-88, Московский район — 37-35-19 и 35-14-44, Октябрьский район — 28-37-49, Советский район — 21-65-70.