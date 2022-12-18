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Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории
Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Составление учебника займет примерно год, сообщил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Составление учебника займет примерно год, сообщил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский, как руководитель рабочей группы по историческому просвещению. Мы не с нуля [создаем], у нас есть учебники уже по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, другие учебники», — пояснил Кравцов.

Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин назвал вопросом общенационального значения появление новых школьных учебников по истории и обществознанию. Кравцов сообщал, что Минпросвещения разрабатывает новый школьный учебник по истории.