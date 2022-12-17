Захарова назвала последствия введения антироссийских санкций для ЕС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила об обострении экономических проблем Евросоюза из-за новых антироссийских санкций. По ее словам, новый пакет санкций против России будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила об обострении экономических проблем Евросоюза из-за новых антироссийских санкций. По ее словам, новый пакет санкций против России будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие, и не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом, сообщает РИА Новости.

«Еэсовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию. Нынешний „пакет“ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие, — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — сообщается в заявлении Захаровой.

Захарова добавила, что из-за непродуманных шагов Брюсселя граждане ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной «санкционной инфляцией», а над экономикой Евросоюза нависла реальная угроза деиндустриализации.

«Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без „содействия“ США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на Европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией», — подчеркнула Захарова.