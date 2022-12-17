Во Владимирской области три человека погибли в ДТП на встречке
Во Владимирской области в пятницу, 16 декабря, произошло смертельное ДТП. Погибли трое, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Во Владимирской области в пятницу, 16 декабря, произошло смертельное ДТП. Погибли трое, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Авария произошла около 18:40 на 42-м километре автодороги Муром — М7 Волга в Гороховецком районе.
По предварительной информации, 50-летний водитель машины «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. В результате ДТП водитель и двое пассажиров «Лады» погибли.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.