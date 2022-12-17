В Шацке на АЗС легковушка въехала в грузовик

В пятницу, 16 декабря, в Шацке в селе Казачья Слобода столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 16 декабря, в Шацке в селе Казачья Слобода столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По данным сотрудников отдела ГИБДД шацкой полиции, авария произошла на 351-м километре трассы М-5 «Урал». 33-летний житель Пензы ехал на Hyundai Solaris со стороны Москвы. По предварительным данным, он поворачивал на автозаправочную станцию, не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия.

На обледеневшей дороге автомобиль въехал в большегруз с прицепом. В результате Hyundai Solaris получил повреждения. Пострадавших нет.

Проводится проверка.