В Рязанской области 18 декабря потеплеет до +2 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 18 декабря, днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 18 декабря, днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно снег. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха по области ночью составит −4…+1, днем −3…+2 градуса.
Будет облачно. Ночью пройдут умеренные, местами сильные осадки — мокрый снег, снег, дождь.
Местами будет гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Ветер восточный, с переходом на северный, 6-11 м/с.