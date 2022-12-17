В Рязанской области 18 декабря потеплеет до +2 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 18 декабря, днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.