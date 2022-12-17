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В рязанской гостинице украли телефоны у омских гимнасток
В Рязани у омских гимнасток, которые приехали на соревнования, украли мобильные телефоны. Полицейские разыскали и вернули похищенное, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани у омских гимнасток, которые приехали на соревнования, украли мобильные телефоны. Полицейские разыскали и вернули похищенное, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 54-летняя тренер команды гимнасток из Омской области. Женщина рассказала, что у двух ее воспитанниц пропали дорогие смартфоны. Их команда приехала в на соревнования и расположилась в одном из отелей города.

Две девочки зашли к подругам в соседний номер, не заперев дверь своей комнаты. По возвращении они не нашли в номере свои телефоны.

Правоохранители осмотрели гостиницу и обнаружили следы взлома двери технического выхода. Полицейские предположили, что злоумышленника следует искать со стороны, а не среди сотрудников и постояльцев.

Один из жителей соседних домов рассказал, что видел человека, который возился с замком на двери гостиницы и оглядывался по сторонам. Гражданин смог сообщить приметы возможного взломщика.

После составления портрета разыскиваемого выяснилось, что 40-летний житель Московской области уже попадал в поле зрения правоохранителей. Оперативники разыскали и задержали его. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, житель Московской области не имеет постоянного источника заработка в Рязани, где в последнее время живет. Мужчина решил пробраться в гостиницу, чтобы похитить что-нибудь ценное. Взломав дверь, он проник в здание и пошел по коридору. Найдя незапертую пустую комнату, он увидел там два дорогих смартфона и забрал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже.