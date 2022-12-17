Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
Вск, 18
Пнд, 19
-4°
ЦБ USD 64.61 0.31 17/12
ЦБ EUR 68.78 0.33 17/12
Нал. USD 66.85 / 67.8 17/12 10:30
Нал. EUR 69 / 68.49 17/12 08:08
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
2 196
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
16 900
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
7 913
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
13 451
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск
Полицейские задержали в Рязани двух злоумышленников, которые скрывались от суда и следствия и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали в Рязани двух злоумышленников, которые скрывались от суда и следствия и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району Рязани установили местонахождение 29-летнего жителя Сасовского района. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о краже.

Также правоохранители установили местонахождение и задержали 40-летнего рязанца, скрывавшегося от суда и объявленного в федеральный розыск. В его отношении также было возбуждено уголовное дело о краже.

Задержанных передали инициаторам розыска. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.