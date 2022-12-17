В Рязани задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск

Полицейские задержали в Рязани двух злоумышленников, которые скрывались от суда и следствия и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали в Рязани двух злоумышленников, которые скрывались от суда и следствия и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району Рязани установили местонахождение 29-летнего жителя Сасовского района. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о краже.

Также правоохранители установили местонахождение и задержали 40-летнего рязанца, скрывавшегося от суда и объявленного в федеральный розыск. В его отношении также было возбуждено уголовное дело о краже.

Задержанных передали инициаторам розыска. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.