В Рязани попросили откликнуться очевидцев смертельного ДТП на трассе М5

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, которое произошло на трассе М5 «Урал» 16 декабря около 18:55—19:00. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Рязань».

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, которое произошло на трассе М5 «Урал» 16 декабря около 18:55—19:00 . Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Рязань».

Авария произошла в сторону Луховиц по окружной Коломенской дороге — 115-й км трассы М5 «Урал». В автомобиле Renault Sandero ехала женщина с сыном.

«Предположительно на небольшом повороте машина „зацепила“ обочину со снегом. Автомобиль перевернуло. Мама погибла. Сын ни царапины. Сын утверждает, что был удар в бок», — сообщается в посте.