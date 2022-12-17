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В Рязани попросили откликнуться очевидцев смертельного ДТП на трассе М5
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, которое произошло на трассе М5 «Урал» 16 декабря около 18:55—19:00. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Рязань».

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, которое произошло на трассе М5 «Урал» 16 декабря около 18:55—19:00. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Рязань».

Авария произошла в сторону Луховиц по окружной Коломенской дороге — 115-й км трассы М5 «Урал». В автомобиле Renault Sandero ехала женщина с сыном.

«Предположительно на небольшом повороте машина „зацепила“ обочину со снегом. Автомобиль перевернуло. Мама погибла. Сын ни царапины. Сын утверждает, что был удар в бок», — сообщается в посте.

Авор просит очевидцев предоставить записи с регистраторов на WhatsApp по номеру +7 (967) 274-50-16.