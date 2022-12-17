В Петербурге прохожие спасли упавшего с моста в реку мужчину

В Петербурге пешеходы вытащили упавшего с Аничкова моста в воду мужчину. Один мужчина ступил на лед и двинулся к утопающему, второй снимал происходящее на камеру, сообщает 78.ru.

В Петербурге пешеходы вытащили упавшего с Аничкова моста в воду мужчину. Один мужчина ступил на лед и двинулся к утопающему, второй снимал происходящее на камеру, сообщает 78.ru .

По словам спасителя, вначале он хотел прыгнуть вслед за пострадавшим, но его отговорил брат. В итоге мужчина спустился на тонкий ледяной покров, который треснул.

«Время шло на секунды, я хотел прыгнуть за ним, особо не подумав. Но люди подсказали, что можно обойти сбоку, и спустился к воде. Встал на лед, начал продвигаться, помогать ему вылезти из воды, но тот сопротивлялся — может, пьяный был», — поделился петербуржец.

Спаситель оказался в ледяной воде, однако сумел выбраться и вытащить упавшего. Потерпевшего передали прибывшим правоохранителям.