В Москве мужчина избил знакомого молотком и поджег

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своего приятеля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя ГСУ С. К. России Юлию Иванову.

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своего приятеля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя ГСУ С. К. России Юлию Иванову.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По предварительным данным, в пятницу, 16 декабря, в квартире дома на Палехской улице поссорились двое мужчин. Один из них нанес другому несколько ударов молотком по голове. После он облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Мужчину госпитализировали, однако он скончался. Пострадавший успел сообщить врачам и очевидцам данные злоумышленника.

Выяснилось, что мужчины вместе проводили ремонтные работы в квартире, где произошло преступление.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.