В Москве мужчина избил знакомого молотком и поджег
В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своего приятеля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя ГСУ С. К. России Юлию Иванову.
В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своего приятеля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя ГСУ
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
По предварительным данным, в пятницу, 16 декабря, в квартире дома на Палехской улице поссорились двое мужчин. Один из них нанес другому несколько ударов молотком по голове. После он облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Мужчину госпитализировали, однако он скончался. Пострадавший успел сообщить врачам и очевидцам данные злоумышленника.
Выяснилось, что мужчины вместе проводили ремонтные работы в квартире, где произошло преступление.
Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.