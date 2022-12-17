Рязанский театр кукол представил новогоднюю сказку «По щучьему велению»

В пятницу, 16 декабря, в рязанском театре кукол прошел предпремьерный показ сказки для детей «По щучьему велению».

В пятницу, 16 декабря, в рязанском театре кукол прошел предпремьерный показ сказки для детей «По щучьему велению».

Перед началом юных зрителей ждал сюрприз. Возле елки их встретили Снегурочка и Дед Мороз. К ним присоединился и главный герой сказки Емеля, эффектно появившийся на печи. Они провели для детей несколько игр, танцевали и водили хоровод. После их пригласили в зрительный зал.

Гостям показали спектакль о царевне Несмеяне, царе и простом парне, что смог поймать удачу за хвост. На сцене играли не только куклы, но и предметы — оживали ведра, сани и печь.

Дети с интересом наблюдали за происходящим и радовались успехам главного героя. Новогодней сказкой артисты рязанского театра кукол заставили юных зрителей поверить в волшебную силу искусства.

Рязанцы смогут увидеть постановку до 9 января.