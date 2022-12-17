Рязанцев предупредили о рейдах ГИБДД

В выходные 17-18 декабря сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные рейды в Рязанской области. Они останавливают водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, а также находящихся за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В выходные 17-18 декабря сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные рейды в Рязанской области. Они останавливают водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, а также находящихся за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Госавтоинспекция также просит сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.