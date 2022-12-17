Россиянам рассказали о новых уловках телефонных мошенников

Операторы связи предупредили россиян, что мошенники для обмана абонентов стали использовать новые, более затратные способы обзвона. Они используют номера стран, коды которых похожи на российские, сообщили РИА Новости операторы связи.

Операторы связи предупредили россиян, что мошенники для обмана абонентов стали использовать новые, более затратные способы обзвона. Они используют номера стран, коды которых похожи на российские, сообщили РИА Новости операторы связи.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники стали активно использовать номера других стран, вероятно, с помощью их подмены. Наибольшее количество подобных звонков осенью происходило с номеров Турции, Казахстана и Ирана, однако почти все разговоры происходили на русском языке.

В Tele2 объяснили это тем, что развитие антифрод-систем российских операторов и введение административной ответственности за подмену номера затруднили «совершение вызовов с подменой на российские номера».

Таким образом, мошенники вынужденно перешли на более «затратные» методы работы — например, использование международных вызовов с подстановкой номеров некоторых стран. Абоненту они могут напоминать нумерацию России. Так, коды Турции +90, Ирана +98, Индии +91, Пакистана +92 похожи на номера российских мобильных операторов. Коды Германии +49 и Вьетнама +84 напоминают номера фиксированной телефонии России, отметили в Tele2. При этом мошенникам необязательно находиться в странах.

Определить источник без содействия других операторов связи невозможно. Поэтому участники рынка объединяются в противодействии фроду.