Путин ознакомился с работой штаба спецоперации
Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в СВО на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в СВО на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает
По словам Пескова, Путин провел в штабе весь день 16 декабря. Президент изучил его работу, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и ряд встреч с командующими.
В мероприятиях участвовали министр обороны Сергей Шойгу, начальник