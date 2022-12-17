Путин ознакомился с работой штаба спецоперации

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в СВО на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в СВО на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин провел в штабе весь день 16 декабря. Президент изучил его работу, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и ряд встреч с командующими.