Прокуратура начала проверку после сообщения о высаженном из троллейбуса ребенке в Рязани

Прокуратура Железнодорожного района Рязани проводит проверку инцидента, который произошел с 12-летним мальчиком. Ребенка высадили из троллейбуса из-за отсутствия у кондуктора сдачи с тысячной купюры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани проводит проверку инцидента, который произошел с 12-летним мальчиком. Ребенка высадили из троллейбуса из-за отсутствия у кондуктора сдачи с тысячной купюры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура даст оценку действиям кондуктора и должностных лиц автотранспортного предприятия, которые несут ответственность за организацию разъяснительной работы с персоналом.

Также с 7 марта 2021 года вступили в силу поправки в федеральный закон, запрещающие высаживать лиц до 16 лет, которые не могут оплатить проезд. За это грозит административная ответственность.

Напомним, ранее об инциденте сообщили в соцсетях.