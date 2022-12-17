Пользователи Telegram столкнулись с попытками взлома аккаунтов

Пользователи Telegram в субботу, 17 декабря, столкнулись с попытками кражи их аккаунтов. Об этом сообщает Минцифры.

Пользователи Telegram в субботу, 17 декабря, столкнулись с попытками кражи их аккаунтов. Об этом сообщает Минцифры.

По данным ведомства, злоумышленники пытались массово украсть аккаунты пользователей Telegram под предлогом подарка подписки на Telegram Premium.

«Минцифры предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Telegram. 17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов» , — говорится в заявлении.

Злоумышленники присылают сообщение от кого-то из списка контактов, что он якобы отправил подарок — подписку на Telegram Premium.