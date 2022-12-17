На трассе «Золотое кольцо» произошло серьезное ДТП
На автодороге Рязань — Михайлов утром в субботу, 17 декабря, произошла серьезная авария. Видео с места ДТП опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».
На автодороге Рязань — Михайлов утром в субботу, 17 декабря, произошла серьезная авария. Видео с места ДТП опубликовано в группе
По словам очевидца, авария произошла возле поворота на деревню Безлычное.
На кадрах видно, что одна из легковушек получила серьезные повреждения.
Выясняются подробности случившегося.