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Медики: Россия столкнулась с особо опасным гриппом
Ученые и медики рассказали, что Россия переживает пик эпидемии опасного гриппа. В группе риска находятся дети, сообщает РИА Новости.

Ученые и медики рассказали, что Россия переживает пик эпидемии опасного гриппа. В группе риска находятся дети, сообщает РИА Новости.

По данным НИИ имени Смородинцева, заболеваемость гриппом в стране выросла в несколько раз по сравнению с показателями прошлого года — 143,6 случая на десять тысяч населения. Среди штаммов преобладает так называемый свиной (H1N1). Генеалогически он восходит к «испанке», которая в 1918—1920 годах унесла жизни до 100 миллионов человек. Возвращение наблюдали в пандемию 2009 года, когда от гриппа скончались более 18 тысяч человек.

Обычный сезонный грипп H3N2 и другие респираторные вирусные инфекции вернулись после двухлетнего перерыва, связанного с COVID-19. Противоэпидемические мероприятия оказались эффективны в том числе против гриппа, отметил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

При этом коронавирус не исчез: он ослаб, но сочетании с другими инфекциями все еще представляет опасность.

«Практически в ста процентах случаев ковид сейчас протекает легко или вовсе бессимптомно. Но грипп сразу после него переносится во много раз тяжелее», — отметил эксперт.

Самая большая группа риска по гриппу — дети до пяти лет. Однако подростки также находятся под угрозой. В России произошло несколько летальных случаев.

Врачи напоминают о необходимости вакцинироваться от гриппа. Считается, что лучше использовать четырехкомпонентные препараты.