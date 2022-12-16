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Журналисты оценили потенциал «Ряжского Агроцентра», доказывающего в суде угрозу «рейдерского захвата»
Журналисты «Областной Рязанской Газеты» побывали в СПК «Ряжский Агроцентр». Предприятие продолжает доказывать в суде, что на его активы покушаются посторонние люди

Журналисты «Областной Рязанской Газеты» побывали в СПК «Ряжский Агроцентр». Предприятие продолжает доказывать в суде, что на его активы покушаются посторонние люди.

СМИ пишет, что предприятие экономически успешное: поголовье крупного рогатого скота на 1 декабря 2022 года составило 4 074 голов. Надой молока за 11 месяцев — 6, 335 тонн на 1 корову. С остальными цифрами по намолоту зерновых и подсолнечника, заготовке кормов и севу озимых, а также с планами предприятия по животноводству можно познакомиться в материале «Областной Рязанской Газеты».Из плюсов СПК упоминаются отсутствие кредитов, собственный парк техники, обеспечение сотрудников жильем. Уникальным СПК называют и потому, что руководит им 23-летний председатель Александр Нечаев-младший. Он возглавил предприятие после внезапной смерти отца Александра Нечаева-старшего в конце 2020 года.

Напомним, в январе 2021 года трое граждан заявили новому председателю СПК «Ряжский Агроцентр» Александру Нечаеву-младшему, что они якобы являются членами кооператива и, соответственно, претендуют на долю прибыли. Претенденты на многомиллионную прибыль кооператива обвинили Нечаева-младшего в подделке документов.

В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о возможном захвате предприятия. Информация не подтвердилась. В настоящее время в арбитражном суде Рязанской области рассматриваются гражданские дела по искам трех граждан, в которых они пытаются убедить суд в том, что являются членами кооператива.

Как уже писала «Областная Рязанская газета», в ходе суда выяснилось, что двое из трех претендентов на доли в сельхозпредприятии Рязанской области «Ряжский Агроцентр» никогда там не числились в качестве работников. Почерковедческая экспертиза показала, что подписи, якобы сделанные рукой Нечаева-старшего, «вероятно… выполнены другими лицами».