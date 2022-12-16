Журналисты оценили потенциал «Ряжского Агроцентра», доказывающего в суде угрозу «рейдерского захвата»

Журналисты «Областной Рязанской Газеты» побывали в СПК «Ряжский Агроцентр». Предприятие продолжает доказывать в суде, что на его активы покушаются посторонние люди.
СМИ пишет, что предприятие экономически успешное: поголовье крупного рогатого скота на 1 декабря 2022 года составило 4 074 голов. Надой молока за 11 месяцев — 6, 335 тонн на 1 корову. С остальными цифрами по намолоту зерновых и подсолнечника, заготовке кормов и севу озимых, а также с планами предприятия по животноводству можно
Напомним, в январе 2021 года трое граждан заявили новому председателю СПК «Ряжский Агроцентр» Александру Нечаеву-младшему, что они якобы являются членами кооператива и, соответственно, претендуют на долю прибыли. Претенденты на многомиллионную прибыль кооператива обвинили Нечаева-младшего в подделке документов.
В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о возможном захвате предприятия. Информация не подтвердилась. В настоящее время в арбитражном суде Рязанской области рассматриваются гражданские дела по искам трех граждан, в которых они пытаются убедить суд в том, что являются членами кооператива.
Как уже писала «Областная Рязанская газета», в ходе суда выяснилось, что двое из трех претендентов на доли в сельхозпредприятии Рязанской области «Ряжский Агроцентр» никогда там не числились в качестве работников. Почерковедческая экспертиза показала, что подписи, якобы сделанные рукой Нечаева-старшего, «вероятно… выполнены другими лицами».