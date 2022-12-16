Врио главы администрации Рыбного назначили Дмитрия Галкина

12 декабря пост врио главы администрации покинул Юрий Зиновьев.

В пятницу, 16 декабря, на внеочередном совещании решение принял Совет депутатов Рыбновского городского поселения, пишет сайт ИД «Пресса».

Галкин — первый заместитель городской администрации. Он окончил филиал Московского университета имени Витте по специальности «Юриспруденция», после чего работал в различных рязанских муниципальных и коммерческих организациях.

Напомним, 12 декабря пост врио главы администрации по собственному желанию покинул Юрий Зиновьев.