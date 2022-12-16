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Ветеринары назвали причину смерти рязанских свиристелей
Специалисты пояснили, что смерть птиц наступила от переохлаждения.

Специалисты ГУ ветеринарии Рязанской области назвали причину смерти свиристелей. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили РИА «МедиаРязань» со ссылкой на начальника ведомства Михаила Балакирева.

По его словам, смерть птиц в Рязани наступила от переохлаждения. Свиристели наелись замороженных ягод с рябины, которые в это время года уже успели перебродить, захмелели, уснули, упали с дерева и замерзли, пояснил специалист.

Балакирев пояснил, что ягоды, которые свиристели успели съесть, также повлияли на переохлаждение.

«Своим телом птица не может согреть лед. К тому же пернатые не понимают, что при замерзании спать нельзя. В итоге они засыпают, мерзнут, кровоток внутри них замедляется, что приводит к остановке сердца и гибели. К тому же, судя по хорошему аппетиту, птицы перед смертью были здоровы», — пояснил специалист.

Он также добавил, что в теплое время года птицы, наевшиеся забродивших ягод, выживают.

Напомним, мертвых свиристелей рязанцы заметили 6 и 7 декабря. Позже стало известно, что ветеринары не обнаружили вирусных болезней птиц.