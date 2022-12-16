В Саранске умер подросток, карауливший школьниц в подъездах

Молодой человек был фигурантом уголовного дела о покушении на насильственные действия сексуального характера.

В Саранске умер подросток, карауливший школьниц в подъездах. Об этом пишет портал « Столица-С ».

16-летний студент местного училища умер в квартире 8 декабря, где он жил со своими родителями. Молодой человек был фигурантом уголовного дела о покушении на насильственные действия сексуального характера.

По данным следователей, подросток караулил школьниц в подъездах, где раздевал их или просил раздеться за деньги.

18 ноября злоумышленник напал на трех девочек 9-11 лет. При этом он тщательно скрывал свое лицо, натягивая капюшон так, чтобы были видны только глаза. Полиция задержала молодого человека 22 ноября.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера», наказание по которой составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.