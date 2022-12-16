В Рязанской области запустили новый цифровой сервис для инвесторов «Инвестиционный маркетплейс»

«Инвестиционный маркетплейс» — совместный проект Корпорации развития Рязанской области и управления Банка России по Рязанской области. В основу идеи легли обращения потенциальных инвесторов. Сервис размещен на инвестиционном портале Рязанской области.

В пятницу, 16 декабря, зампред регионального правительства Артем Никитин провел рабочее совещание с представителями Банка России, областного подразделения регулятора и Корпорации развития Рязанской области, посвященное механизмам повышения доверия к финансовому рынку как части инвестиционной привлекательности региона. Ключевым вопросом обсуждения стало создание платформенных решений для юридических лиц и, в частности, официальный запуск уникального цифрового решения для инвесторов — «Инвестиционный маркетплейс». Проект стал первым практическим шагом соглашения о сотрудничестве, которое подписали в этот день генеральный директор «Корпорации развития» Вячеслав Несин и управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

«Считаю, что у нас действительно получился качественный и главное полезный продукт. В один клик инвестор, приходящий в регион, сможет выбрать оптимальный кредитный продукт от местных банков на реализацию своего проекта. Обычно у инвестора общение с банками занимает от двух до четырех месяцев. Это, конечно, недопустимо. Особенно сейчас, когда нужно оперативно занимать освобождающиеся ниши и запускать новые инвестпроекты. Теперь все кардинально изменится, — отметил Артем Никитин. — Этот продукт — последнее звено, показатель полной готовности всех наших региональных, коммерческих, и банковских структур максимально быстро работать на общую цель — развитие Рязанской области».

По оценке Сергея Кузнецова, сервис будет способствовать улучшению инвестклимата региона и станет продуктом, одновременно полезным и с точки зрения конкуренции в банковском рынке, и с точки зрения инвесторов, которые быстрее смогут получить услуги коммерческих кредитных организаций.

«Инвесторы приходят в Рязанскую область, и сейчас приходят очень хорошо. Губернатор озвучил много хороших проектов. Но мы делаем так, чтобы финансовое направление стало еще более конкурентоспособным для инвесторов. Потому что, когда они работают с одним-двумя банками, они не видят весь спектр возможностей. Здесь же инвестор отправляет свои документы в „одно окно“, и все банки — сейчас их шесть, но я уверен, что будут практически все, которые действуют в Рязанской области, — на конкурентной основе дают свои предложения, из которых инвестор сможет выбрать лучшее по деньгам и времени», — подчеркнул Сергей Кузнецов.

«У этого проекта замечательный потенциал для модернизации. И путем расширения субъектного состава, и путем интеграции с действующими и существующими цифровыми решениями. По своей сути сервис является уникальным технологическим стартапом для юридических лиц. Безусловно, банк России рассматривает возможность признать этот проект в качестве лучшей практики и, конечно, будет содействовать распространению его в другие российские регионы», — поделился своей позицией консультант департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Артем Бабинков.

Как лучшая практика, проект «Инвестиционный маркетплейс» был признан и на уровне Минэкономразвития России. На заседании комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» разработка рязанцев была отмечена как одна из лучших практик субъектов, внедривших в этом году все элементы регионального инвестстандарта. Об этом сказал в своем выступлении замминистра экономического развития России Мурат Керефов.

«Инвестиционный маркетплейс» — совместный проект Корпорации развития Рязанской области и управления Банка России по Рязанской области. В основу идеи легли обращения потенциальных инвесторов. Сервис размещен на инвестиционном портале Рязанской области. На первом этапе к проекту подключились шесть кредитных организаций с подразделениями в Рязанской области: Промсвязьбанк, Газпромбанк, Сбербанк, Прио-Внешторгбанк, Россельхозбанк, Банк ВТБ. В перспективе электронная площадка будет расширяться и видоизменяться в зависимости от запросов участников рынка.