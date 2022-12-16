В Рязанской области встретили росгвардейцев, прибывших из зоны СВО

В Рязанской области встретили росгвардейцев, прибывших из зоны СВО. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщило областное правительство.

Сообщается, что бойцы выполнили поставленные перед ними служебно-боевые задачи во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. По дороге домой автомобильную колонну приветствовали местные жители, автомобилисты. В Рязани росгвардейцев встретили родные, близкие и сослуживцы.

Вскоре после небольшого перерыва бойцы вернутся в зону СВО.