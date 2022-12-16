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В Рязанской области обсудили способы защиты от опасностей во время военных конфликтов
В пятницу, 16 декабря, в региональном правительстве прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В пятницу, 16 декабря, в региональном правительстве прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На встрече обсудили подготовку различных групп населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и заслушали доклады о способах защиты от опасностей во время военных конфликтов.

На заседании подвели итоги пожароопасного сезона 2022 года и обсудили задачи на 2023 год.

Также рассмотрели вопрос об организации выездных проверок установки и работы заправочных станций по продаже газа, необходимость проверки качества услуг таких станций, в частности заполнение газовых баллонов. На заседании проговорили, что в жилых домах запрещено хранить бытовые баллоны с газом объемом больше пяти литров.