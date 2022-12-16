В Рязани в Торговом городке и в ТЦ «Глобус» откроют новые отделения МФЦ в 2023 году. Об этом на своей странице «ВКонтакте»
Также она подчеркнула, что в регионе на базе МФЦ работает региональный центр оптимизации — центр сокращает комплекты документов, сроки оказания услуг и административные процедуры. Рязанская область вошла в число пилотных, где оказывается такая услуга. Швакова уточнила, что в настоящее время РЦО оптимизируют только федеральные услуги.
Зампред правительства рассказала, что в отделении на улице Каширина появится «Криптобиокабина» для оформления заграничного паспорта. Пока в Рязани работает только один аппарат в отделении на улице Почтовой.
В 2023 году новые отделения МФЦ откроются в Торговом городке и в ТЦ «Глобус». В торговом центре также установят постамат для выдачи готовых документов.