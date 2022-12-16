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В Рязани новогодние городские мероприятия начнутся с 20 декабря
Старт Новогоднего марафона дадут 20 декабря в 19:00 на Лыбедском бульваре у сказочной елки со стороны цирка.

В Рязани новогодние городские мероприятия начнутся с 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Праздники буду носить локальный характер, а общий старт для начала празднования дадут во вторник, 20 декабря, в 19:00 на Лыбедском бульваре около елки со стороны цирка. Также в первый рейс по улицам города отправится праздничный духовой оркестр, его будет сопровождать парад барабанщиц.

Главными новогодними проектами в 2022 году станут: «Рязанский Почтальон», «Катание на «Тройке», «Мастерская Снеговика».

В мэрии рассказали, что дата 20 декабря выбрана не случайно: в этот день 323 года назад Петр I издал указ о новом летоисчислении и праздновании Нового года с 31 декабря на 1 января.