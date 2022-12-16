В Путятинском районе произошло массовое ДТП с тремя автомобилями

На дороге столкнулись «ГАЗель», «ВАЗ 21053» и грузовик Mercedes-Benz.

В Путятинском районе произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Авария случилась в четверг, 15 декабря, около восьми часов вечера на 312 километре федеральной трассы М-5. Житель Шацкого района на «ГАЗели» въехал в остановившийся «ВАЗ-21053», на котором поворачивал налево житель Путятина. От удара «пятерка» поехала и врезалась в грузовик Mercedes-Benz.

В аварии никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.