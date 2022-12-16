В Подмосковье умер ребенок, пролежавший три года в коме из-за ошибки стоматологов

В Подмосковье умер ребенок, пролежавший три года в коме из-за ошибки стоматологов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT .

Ребенок жил в семье врачей в Солнечногорске. У него было генетическое заболевание — фенилкетонурия.

В 2019 году родители отвели мальчика в частную стоматологическую клинику, где врач сделал анестезию через дыхательные пути ингаляционным анестетиком и переборщил с лекарством. У ребенка произошло перенасыщение углекислым газом и остановилось сердце.

Мальчика реанимировали, но он впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Анестезиолог клиники получил четыре года лишения свободы, заместитель генерального директора стоматологии — три с половиной года лишения свободы условно.

В ночь на пятницу, 16 декабря, у ребенка остановилось сердце.