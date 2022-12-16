В мэрии объяснили причину повышения цены на проезд в Рязани

Стала известна причина повышения цены на проезд в Рязани. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

В горадмиистрации пояснили, что ГУ «РЭК» повысил стоимость согласно изменению индекса потребительских цен.

«ГУ „РЭК“ в соответствии с постановлением установил повышение стоимости проезда в автобусах и троллейбусах, обслуживаемых МУП „УРТ“, согласно изменению индекса потребительских цен. С 1 января 2023 года стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте города при безналичном расчете повышается на 1 рубль — с 24 до 25 рублей. За наличный расчет стоимость повышается на 2 рубля — с 25 до 27 рублей», — добавили в мэрии.

Ранее о повышении стоимости проезда в Рязани РЗН. инфо сообщил собственный источник.