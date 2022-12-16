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В Кремле заявили о желании ознакомиться с планом экс-госсекретаря США по миру на Украине

В Кремле заявили, что планируют ознакомиться со статьей бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передало агентство ТАСС.

Песков подчеркнул, что талант, опыт и экспертиза Киссинджера «востребованы всегда», особенно к таких острых ситуациях.

Ранее Киссинджер опубликовал статью «Как избежать еще одной мировой войны» в журнале The Spectator 12 декабря. В ней бывший госсекретарь представил свое видение урегулирования на Украине. Так, материал он начал с рассуждении об истории Первой мировой войны. Киссинджер отметил, что война продолжилась из-за нежелания долгое время начинать формальный мирный процесс и никто не хотел показаться слабым. Он привел параллель с сегодняшней ситуацией. Дипломат также заявил, что мирный процесс должен «связать Украину с НАТО», потому что «нейтральность больше не имеет смысла».

Дипломат также назвал две основные цели мирного процесса: признать свободу Украины и определить новую международную структуру, в особенности для Центральной и Восточной Европы, в которой должна найти свое место и Россия.

При этом Киссинджер, что допустить «бессилия России» нельзя, так как государство вносило важнейший вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении половины тысячелетия.

«Распад России или уничтожение ее способности вести стратегическую политику могут превратить ее территорию, которая простирается на 11 часовых поясов, в оспариваемый [различными силами] вакуум. Соревнующиеся группы могут попытаться расширить свои владения с использованием силы», — пишет бывший госсекретарь. Эта ситуация, по его мнению, усугубляется ядерным потенциалом России. Киссинджер отметил, что мировым лидерам необходимо учитывать не только обстоятельства текущего конфликта, но и влияние на него «зарождающихся высоких технологий и искусственного интеллекта» в долгосрочной перспективе. Для этого нового мира у человечества «нет сформированной концепции», указывает Киссинджер.