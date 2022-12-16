В Клепиковском районе мужчину задержали за кражу сосен с территории парка «Мещера»

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

В Клепиковском районе мужчину задержали за кражу сосен с территории парка «Мещера». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились работники национального парка и рассказали, что заметили на территории свежие следы трактора с прицепленной тележкой, которые вели вглубь леса. Заготовка древесины на территории «Мещеры» запрещена, поэтому работники обратились в полицию.

Оперативники выехали на место и задержали 52-летнего местного жителя. Он грузил в тележку спиленные деревья. Так как сосны были сухими, его действия квалифицировали как кража. Всего мужчина спилил семь кубометров древесины.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).