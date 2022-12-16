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В Калининграде трое детей заперлись в квартире и угрожали выпрыгнуть из окна
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

В Калининграде трое детей заперлись в квартире и угрожали выпрыгнуть из окна. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Известно, что дети живут в квартире с матерью. Их отец проживает в Турции, в России он числится в розыске за неуплату алиментов. Около месяца назад с внуками связалась бабушка по линии отца и начала настраивать детей против матери. Женщина хотела, чтобы внуки вернулись к ней в Дагестан.

После этого несовершеннолетние начали обвинять мать в плохом обращении — выбрасывали в окно приготовленную еду, перерезали провод у холодильника и звонили в полицию. Также они записали видеообращение, где рассказывали, что мать из бьет, но эта информация не подтвердилась.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».