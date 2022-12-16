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В Брянской области погибли три человека в ДТП с фурой и двумя легковушками
Авария случилась накануне в четверг, 15 декабря.

В Брянской области погибли три человека в ДТП с фурой и двумя легковушками. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил портал «Брянские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария случилась накануне в четверг, 15 декабря, около 15.25 на трассе «Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией» в Новозыбковском районе. Там фура Volvo с полуприцепом потеряла управление на заснеженной дороге, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобили Opel Vectra и Renault Duster.

В результате ДТП погибли 66-летний водитель Renault и две его пассажирки — женщины 46-ти и 64-х лет.

По факту трагического происшествия сотрудники полиции проводят проверку.