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Студенты РГАТУ вошли в десятку победителей просветительского проекта «Агролидеры России»
15 декабря в Москве состоялось награждение победителей первого российского просветительского проекта для студентов аграрных вузов «Агролидеры России», которую Россельхозбанк впервые запустил в этом году.

В четверг, 15 декабря, в Москве состоялось награждение победителей первого российского просветительского проекта для студентов аграрных вузов «Агролидеры России», которую Россельхозбанк впервые запустил в этом году.

Проект студентов технологического факультета Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева Евгении Горожаниной и Евгении Кадыковой на тему «Инновационный элемент технологии искусственного лесовосстановления» вошел в десятку лучших. Артем Бауков с конкурсной работой на тему «Изучение применения биопрепаратов в сельскохозяйственной практике» стал финалистом.

Более 2 500 студентов из российских аграрных вузов и колледжей, собравшихся на одной площадке «Агролидеры России», прослушали цикл лекций от экспертов АПК, в прямом эфире пообщались с наставниками и представили свои инновационные решения, направленные на повышение эффективности сельского хозяйства. Авторы 50 лучших проектов, представленных на конкурс «Агролидеры России» войдут в «золотой» кадровый резерв отрасли АПК, а победители получат приглашение на стажировку в крупнейшие сельскохозяйственные предприятия России.