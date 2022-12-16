Студенты РГАТУ вошли в десятку победителей просветительского проекта «Агролидеры России»

15 декабря в Москве состоялось награждение победителей первого российского просветительского проекта для студентов аграрных вузов «Агролидеры России», которую Россельхозбанк впервые запустил в этом году.

В четверг, 15 декабря, в Москве состоялось награждение победителей первого российского просветительского проекта для студентов аграрных вузов «Агролидеры России», которую Россельхозбанк впервые запустил в этом году.

Проект студентов технологического факультета Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева Евгении Горожаниной и Евгении Кадыковой на тему « Инновационный элемент технологии искусственного лесовосстановления » вошел в десятку лучших. Артем Бауков с конкурсной работой на тему « Изучение применения биопрепаратов в сельскохозяйственной практике » стал финалистом.

Более 2 500 студентов из российских аграрных вузов и колледжей, собравшихся на одной площадке «Агролидеры России», прослушали цикл лекций от экспертов АПК, в прямом эфире пообщались с наставниками и представили свои инновационные решения, направленные на повышение эффективности сельского хозяйства. Авторы 50 лучших проектов, представленных на конкурс «Агролидеры России» войдут в «золотой» кадровый резерв отрасли АПК, а победители получат приглашение на стажировку в крупнейшие сельскохозяйственные предприятия России.