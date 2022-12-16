Студент РГАТУ стал победителем международной научно-практической конференции в Вологде

В ноябре на базе Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии имени Верещагина прошла V международная научно-практическая студенческая конференция-конкурс «Современные проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса».

14 декабря ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева Александр Шемякин на Ученом совете вручил студенту факультета экономики и менеджмента Лисеву Денису диплом победителя конкурса научных статей.

В ноябре на базе Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии имени Верещагина прошла V международная научно-практическая студенческая конференция-конкурс «Современные проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса».

Конкурс был организован в целях стимулирования научно — исследовательской работы студентов высших учебных заведений, создания условий для раскрытия их творческих способностей и повышения интереса к избранной профессии.

На площадке молочно-хозяйственной академии собрались студенты вузов России, Республики Беларусь, Кыргызстана, Узбекистана. Молодые исследователи представили на конкурс научные работы по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса.

На секции «Менеджмент и маркетинг в АПК: современные подходы, технологии, опыт» в номинации «За новаторские решения практических задач» в конкурсе научных статей Лисев Денис был признан победителем, научный руководитель доцент кафедры экономики и менеджмента Оксана Лозовая.